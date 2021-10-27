Томская полиция просит помочь найти пропавшего 73-летнего пенсионера

В понедельник, 25 октября, ушел из дома по улице Косарева и пропал. Предположительно он может находиться в районе площади Южной в Томске. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция ищет 73-летнего пенсионера, который ушел из дома 25 октября и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«В понедельник, 25 октября, ушел из дома по улице Косарева и пропал. Предположительно он может находиться в районе площади Южной в Томске», - говорится в сообщении.

Уточняются приметы пропавшего: выглядит на 80 лет, ростом 170 см, телосложение среднее, волосы седые, короткие, на лице щетина, а слева есть шрам.

Анатолий был одет в серый свитер в полоску, темно-синее трико, темно-коричневые ботинки на замке.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение мужчины, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Кировскому району города Томска по телефонам: 8 (3822) 499-021, 8 (952) 803-59-49.