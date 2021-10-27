В Томской области зарегистрировано +187 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 36 582 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 27 октября 2021 года, в Томской области выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 47 020 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 46 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 105 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 20,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 36 582 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 123 пациентов скончались, 29 151 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 352 601 человек, 233 898 скончались, 7 242 735 выздоровели.

Напомним, что в Томской области почти 3% вакцинированных заболели COVID-19.