В Томске Росгвардия задержала нетрезвого водителя, который ранее был лишен водительских прав

У мужчины отсутствовало водительское удостоверение. Его он лишился за аналогичный проступок. Фото: пресс-служба Росгвардии по Томской области
Томская Росгвардия задержала нетрезвого водителя у которого отсутствовали водительские права. Пьяного мужчину обнаружили, когда он врезался в другую иномарку. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Томской области.
«Находясь на маршруте патрулирования в Кировском районе Томска, росгвардейцы увидели место столкновения двух иномарок. Правоохранители остановились для оказания помощи и во время беседы с участниками аварии заметили, что один из них имеет признаки алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что у мужчины отсутствовало водительское удостоверение. Его он лишился за аналогичный проступок.
Сотрудники вневедомственной охраны вызвали инспекторов ГИБДД. После их прибытия правонарушитель отказался от медицинского освидетельствования отказался.