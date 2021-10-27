В Томске Росгвардия задержала нетрезвого водителя, который ранее был лишен водительских прав

У мужчины отсутствовало водительское удостоверение. Его он лишился за аналогичный проступок. Фото: пресс-служба Росгвардии по Томской области

Томская Росгвардия задержала нетрезвого водителя у которого отсутствовали водительские права. Пьяного мужчину обнаружили, когда он врезался в другую иномарку. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Томской области.

«Находясь на маршруте патрулирования в Кировском районе Томска, росгвардейцы увидели место столкновения двух иномарок. Правоохранители остановились для оказания помощи и во время беседы с участниками аварии заметили, что один из них имеет признаки алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что у мужчины отсутствовало водительское удостоверение. Его он лишился за аналогичный проступок.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали инспекторов ГИБДД. После их прибытия правонарушитель отказался от медицинского освидетельствования отказался.