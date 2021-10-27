В Томской области менее 3% вакцинированных заболели COVID-19

Для создания коллективной защиты от новой коронавирусной инфекции сегодняшний уровень привитых в регионе — около 40 %, что является малым количеством. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области после вакцинации заболели около 2,7% людей. При этом среди них не зарегистрировано тяжелых случаев течения COVID-19 после прививки. Об этом сообщил облздрав в своем telegram-канале.

«В Томской области не зарегистрировано тяжелых случаев течения коронавируса среди привившихся. Из общего числа привитых жителей региона коронавирусной инфекцией впоследствии заболели около 2,7%», - говорится в сообщении.

Облздрав также информирует, что 75% от заболевших перенесли COVID-19 в легкой форме, а 25 — в средней степени тяжести.

Главный внештатный специалист - эпидемиолог облздрава Наталья Филиппова пояснила, что вакцина не дает 100% защиту от заражения, но практически все они дают гарантию, что не будет тяжелого течения болезни и летального исхода.

- Сами вакцины доказали свою безопасность и эффективность. Они не содержат живого вируса, в их состав входят высокоочищенные инактивированные антигены вируса. Иммунная система могла их изучить и правильно отреагировать, если ей придется встретиться с вирусами, способными к заражению, - прокомментировал специалист – эпидемиолог.

Наталья Филиппова также добавила, что для создания коллективной защиты от новой коронавирусной инфекции сегодняшний уровень привитых в регионе — около 40 %, что является малым количеством.

Напомним, обязательные прививки от коронавируса с 15 октября введены для томских медработников, полицейских, учителей.

Помимо этого вспомним, что Роспотребнадзор не выявил серьезных осложнений при иммунизации от коронавируса в Томской области не выявлено.

А с ноября заведения общепита, театры и музеи будут открыты только для привитых или переболевших COVID-19 томичей

Также ранее сообщалось, что за вчерашний день, 26 октября 2021 года, в Томской области выявлено 169 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 46 833 подтвержденных случая.