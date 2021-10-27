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Общество27 октября 2021 10:31

СК повторно проверит дело томской медработницы, которая уничтожила вакцину от COVID-19 в Томске

Прокуратура усмотрела состав другого преступления
Ксения Высотина
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По пересмотренной статье 237 УК РФ дело было направлено следователям на повторную проверку.

По пересмотренной статье 237 УК РФ дело было направлено следователям на повторную проверку.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Томский СК второй раз проверит дело медработницы, которая уничтожила вакцину от коронавирусной инфекции. Прокуратура отказала полиции в возбуждении дела, усмотрев состав другого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

- Полиция направила в прокуратуру дело по статье 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), но прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела усмотрев состав другого преступления, - рассказал представитель пресс-службы СК.

Позже сотрудник ведомства уточнил, что по пересмотренной статье 237 УК РФ (сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды) дело было направлено следователям на повторную проверку.

Ранее сообщалось, что с июня по июль 2021 года, сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину.