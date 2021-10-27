В Томске энергетики построили теплосети в пяти новых детских садах

Новые теплотрассы появились в детских садах на улицах Болдырева, Высоцкого, Ивановского, Ивана Черных и Иркутском тракте. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пяти новых детский садах появились новые теплосети. "ТомскРТС" завершил работы по строительству на год раньше, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

«В текущем году для обеспечения отоплением и горячей водой пяти строящихся детских садов "ТомскРТС" с опережением графика построила полкилометра теплотрасс», - говорится в сообщении.

Организация отметила, что работы в дошкольных учреждениях планировалось сдать в 2022 году, но по просьбе администрации Томской области строительство завершилось досрочно этой осенью.

В «ТомскРТС» уточнили, что новые теплотрассы появились в детских садах на улицах Болдырева, Высоцкого, Ивановского, Ивана Черных и Иркутском тракте.

Главный инженер компании Владимира Бондарюка заявил, что "ТомскРТС" всегда идет навстречу региону в решении подобных вопросов. Он отметил, что реализация таких проектов значима для развития инфраструктуры областного центра, где активно ведется строительство дошкольных учреждений, школ, больниц и жилых домов.

В следующем году ресурсоснабжающая организация планирует подключить к централизованному теплоснабжению новую школу на ул. Демьяна Бедного.