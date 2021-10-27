Около 400 млн рублей за электричество задолжали жители Томской области за 2021 год

С начала 2021 года оформлено 47 актов описи и арест имущества у должников, в отношении более 1,5 тыс. неплательщиков вынесены постановления о запрете регистрационных действий в части транспортов, к более чем 1,6 тыс. должникам применен запрет на регистрацию недвижимости. Фото: 2ГИС

Жители Томской области задолжали за электричество 393 млн рублей за 2021 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма не изменилась, но вот предприятия ЖКХ в этом году увеличили свой долг на 12,4 млн. Об этом сообщила пресс-служба АО «Томскэнергосбыт».

«Дебиторская задолженность населения Томской области по итогам девяти месяцев 2021-го перед гарантирующим поставщиком АО "Томскэнергосбыт" составила 393,2 миллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась без изменений», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что суммарно 768,7 млн рублей должны юридические лица за электричество. 104,8 млн рублей из этой суммы - это задолженность управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. 169,2 млн рублей уходит на долг предприятий ЖКХ, а именно водоканалы и котельные. Именно они в этом году ухудшили платежную дисциплину и увеличили задолженность на 12,4 млн рублей по сравнению с предыдущим годом.

- В сложившейся ситуации компания использует все доступные меры, направленные на взыскание долгов. По итогам девяти месяцев 2021 года подано 5 944 исковых заявлений и судебных приказов на взыскание задолженности с абонентов-физических лиц, - рассказали в «Томскэнергосбыт».

Отмечается, что с начала 2021 года оформлено 47 актов описи и арест имущества у должников, в отношении более 1,5 тыс. неплательщиков вынесены постановления о запрете регистрационных действий в части транспортов, к более чем 1,6 тыс. должникам применен запрет на регистрацию недвижимости. Также вынесено более 300 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ.

Компания ввела режим ограничения в отношении более чем 5,5 тыс. потребителей, а именно физических лиц, чья суммарная задолженность за электроэнергию составила 56 млн рублей. Помимо этого, ограничения получили еще 196 должников из числа юридических лиц, не оплативших потребленное электричество на сумму 86 млн рублей.