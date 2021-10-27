В Томске выставили старинное здание на ул. Б. Подгорной на торги за 27,3 млн рублей

Начальная цена – 27,3 млн рублей, шаг аукциона – 1,36 млн. Фото: 2ГИС

Старинное здание на ул. Большая подгорная, 13, выставили на торги, которые пройдут 15 ноября. Начальная цена кирпичного дома 27,3 млн рублей, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«Пятнадцатого ноября в 08.00 по московскому времени на платформе "Национальная электронная площадка" состоится аукцион по продаже нежилого здания площадью 672 квадратных метра, с земельным участком площадью 823 квадратных метра», - говорится в сообщении.

В городской администрации добавили, что дом имеет два этажа, а под ним расположен земельный участок, который находится в зоне охраны объектов культурного наследия федерального значения. Помимо этого, он связан с территориями объектов культурного наследия, такие как «Томский острог», «Воскресенская гора и Белоозерье».

Также в мэрии отметили, что есть ряд ограничений в использовании здания.

Аукцион пройдет 15 ноября на платформе "Национальная электронная площадка". Начальная цена – 27,3 млн рублей, шаг аукциона – 1,36 млн. Заявки на торги принимаются до 10.00 по московскому времени 8 ноября.