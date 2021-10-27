Жителя Томска будут судить за нападение на случайного знакомого

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего томича, обвиняемого в разбойном нападении на случайного знакомого, сообщили в полиции.

«Следователями ОМВД по Ленинскому району г. Томска окончено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1980 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой»», - говорится в сообщении регионального УМВД.

По версии следствия, осенью 2021 года в одном из магазинов областного центра познакомились двое мужчин и решили отметить знакомство. В квартире, где новые знакомые устроили застолье, один из мужчин попросил другого показать ему свои часы и мобильный телефон.

Томич продемонстрировал имущество, а в ответ получил два удара ножом в шею и предплечье.

Расправившись с приятелем, злоумышленник забрал его часы и мобильник, затем вынес раненого в подъезд и бросил на лестничной площадке.

Истекающий кровью мужчина сумел выбраться на улицу, где обратился за помощью к прохожему.

Налетчика задержали в течении суток.