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Общество27 октября 2021 7:01

Томичам предлагают закрасить зло

Акция по блокировке сайтов, связанных с наркотиками, началась в Томске
Елена Андреева
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Томичам предлагают заблокировать пронаркотический контент.

Томичам предлагают заблокировать пронаркотический контент.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Закрась зло» - акция под таким названием началась в Томске. Организаторы – ТГУ и Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Томской области предлагают блокировать интернет – сайты, связанные с запрещенными веществами.

«Особо актуально на сегодняшний день распространение наркотиков через «Интернет», так как «всемирная паутина» стала неотъемлемой частью жизни населения, а особенно детей, подростков и молодежи. Чтобы бороться здесь с рекламой наркомании и наркоторговли, необходима и важна помощь каждого человека», - говорится на странице проекта в социальных сетях.

Предполагается, что участники акции будут отправлять организаторам скриншот с противоправной информацией или текстовую информацию.

Акция «Закрась зло» проходила в Томске и в допандемийные времена. Так, в 2018 году волонтеры закрасили около 250 объявлений о продаже наркотиков на фасадах жилых домов. С введением ковидных ограничений, акция ушла в интернет.