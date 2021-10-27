Томичам предлагают закрасить зло

Томичам предлагают заблокировать пронаркотический контент. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Закрась зло» - акция под таким названием началась в Томске. Организаторы – ТГУ и Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Томской области предлагают блокировать интернет – сайты, связанные с запрещенными веществами.

«Особо актуально на сегодняшний день распространение наркотиков через «Интернет», так как «всемирная паутина» стала неотъемлемой частью жизни населения, а особенно детей, подростков и молодежи. Чтобы бороться здесь с рекламой наркомании и наркоторговли, необходима и важна помощь каждого человека», - говорится на странице проекта в социальных сетях.

Предполагается, что участники акции будут отправлять организаторам скриншот с противоправной информацией или текстовую информацию.

Акция «Закрась зло» проходила в Томске и в допандемийные времена. Так, в 2018 году волонтеры закрасили около 250 объявлений о продаже наркотиков на фасадах жилых домов. С введением ковидных ограничений, акция ушла в интернет.