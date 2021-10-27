Женщина - пешеход попала под колеса иномарки на Кузовлевском тракте, в Томске

По предварительной пока информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Пешеход, 33-летняя женщина, попала под колеса автомобиля Toyota Corolla. ДТП произошло днем 26 октября на Кузовлевском тракте, в Томске, сообщили в полиции региона.

«26 октября около 07 часов 30 минут на Кузовлевском тракте, 2 строение 106, автомобилем Toyota Corolla, под управлением 25-летней женщины-водителя, совершен наезд на женщину-пешехода. В результате происшествия, 33-летняя женщина-пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

По предварительной пока информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. В полиции просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (3822) 794-693.