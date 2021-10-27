Пожарные спасли двух человек из горевшего дома в селе Александровское Томской области

В ликвидации пожара были задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Пожарные в селе Александровское Александровского района спасли из горевшего жилого дома двух человек, сообщает управление МЧС.

«27.10.21 в 01-56 загорелся жилой дом на улице Лебедева. На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома. Пожарные спасли 2 человек», - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил обрешетку крыши дома, имеются прогары в потолочном перекрытии, закоптились стены.

Площадь пожара составила 64 кв.м. Причина устанавливается.