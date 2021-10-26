Два вакантных мандата депутатов парламента Томской области нашли новых хозяев

В областном парламенте продолжаются "рокировки" во фракциях партий... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 октября на очередном заседании Избирательной комиссии Томской области два вакантных мандата депутатов Законодательной Думы региона переданы Виктору Михайловичу Рулевскому (партия «Единая Россия») и Радионовой Екатерине Ивановне (партия «Новые люди»). Об этом пресс-служба ИК сообщила в социальных сетях и на своем сайте.

Специалисты информируют о том, что в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательной Думы Томской области седьмого созыва Владимира Казимировича Кравченко, избранного по единому избирательному округу в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вакантный мандат передан Виктору Михайловичу Рулевскому (№ 1, Вузовская территориальная группа № 1). Ранее сообщалось, что Владимир Кравченко стал сенатором от региона.

Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательной Думы Томской области седьмого созыва Алины Александровны Горобец, избранного по единому избирательному округу в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», вакантный мандат передан Екатерине Ивановне Радионовой (№ 1, Томская территориальная группа № 16).

Стоит отметить, что Е.И. Радионова и В.М. Рулевский были зарегистрированы депутатами Законодательной Думы Томской области седьмого созыва.