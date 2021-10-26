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Общество26 октября 2021 16:38

Два вакантных мандата депутатов парламента Томской области нашли новых хозяев

Произошли изменения во фракциях «ЕР» и «Новых людей»
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В областном парламенте продолжаются "рокировки" во фракциях партий...

В областном парламенте продолжаются "рокировки" во фракциях партий...

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 октября на очередном заседании Избирательной комиссии Томской области два вакантных мандата депутатов Законодательной Думы региона переданы Виктору Михайловичу Рулевскому (партия «Единая Россия») и Радионовой Екатерине Ивановне (партия «Новые люди»). Об этом пресс-служба ИК сообщила в социальных сетях и на своем сайте.

Специалисты информируют о том, что в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательной Думы Томской области седьмого созыва Владимира Казимировича Кравченко, избранного по единому избирательному округу в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Томское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вакантный мандат передан Виктору Михайловичу Рулевскому (№ 1, Вузовская территориальная группа № 1). Ранее сообщалось, что Владимир Кравченко стал сенатором от региона.

Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательной Думы Томской области седьмого созыва Алины Александровны Горобец, избранного по единому избирательному округу в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», вакантный мандат передан Екатерине Ивановне Радионовой (№ 1, Томская территориальная группа № 16).

Стоит отметить, что Е.И. Радионова и В.М. Рулевский были зарегистрированы депутатами Законодательной Думы Томской области седьмого созыва.