Томская область одной из первых в Сибири завершила уборочную кампанию

В последние годы аграрии Томской области во время сбора урожая показывают хорошие результаты! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хозяйства Томской области одними из первых в Сибири завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, об этом сообщает пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села региона.

Как информирует сайт департамента, аграрии намолотили 445,3 тыс. тонн в бункерном весе или 104,0% к уровню прошлого года (в 2020 г. – 427,8 тыс. тонн). При этом, в текущем году урожайность зерновых в Томской области стала рекордной и составила 27,0 центнеров с гектара. Регион находится на втором месте по СФО по темпам уборки и урожайности зерновых после Красноярского края (31,3 ц/га).

Кроме того, хозяйства завершили уборку рапса, гороха, ячмени, гречихи, сои и кукурузы на зерно. Завершена уборка картофеля ( собрано 29,8 тыс. тонн). Подходит к концу уборка капусты (6,6 тыс. тонн), моркови (5 тыс. тонн) и свеклы (3,2 тыс. тонн).

Заметим, что в уборочную кампанию на полях области работало 1 093 трактора, 429 зерноуборочных комбайнов.