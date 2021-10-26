Губернатор Томской области потребовал от чиновников поторопиться с прививками

Глава региона готов увольнять непривитых от нового коронавируса чиновников! Фото: сайт gubernator.tomsk.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на аппаратном совещании поручил своим заместителям и главам муниципальных образований ускорить темпы вакцинации от нового коронавируса государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщил интернет-портал администрации региона.

Глава региона отметил, что в последние недели Томская область значительно увеличила темпы вакцинации, наверстывая упущенное. Томичи, северчане, жители других городов и районов активно идут и в мобильные, и в стационарные прививочные пункты.

"Однако при этом меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите – спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться", – cказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Ранее сайт КП в Томске рассказал о том, что местным предпринимателям в период ковидных ограничений компенсируют оплату ЖКУ.

Также наш сайт сообщал, что в Томской области вводится практика предъявления QR-кодов и обязательная вакцинация для отдельных групп граждан.