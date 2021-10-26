Полиция в Томске разыскивает исчезнувшего мужчину 34-х лет от роду

Еще одного пропавшего жителя разыскивают в Томской области. Фото: сайт УМВД России по Томской области

26 октября текущего года в полицию в Томске поступило сообщение о том, что вчера ушел из квартиры по улице Алеутской областного центра и до настоящего времени не вернулся Игорь Сергеевич Сарычев 1987 года рождения. Об этом информирует пресс-служба регионального УМВД России.

На сайте областного управления полиции приводятся приметы мужчины: рост 175 см, худощавый, волосы темные, глаза серые, нос свернут на бок в результате травмы.

Кроме того, лиц, располагающих сведениями о местонахождении Игоря Сергеевича Сарычева, просят обратиться в УМВД России по Томской области по телефонам: 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-899, 8 (952) 164-87-07.