В Томской области женщина-бизнесмен продала арестованный приставами автомобиль вместе с долгами

"Дорожный пристав" ищет и находит автомобили должников... Фото: Алексей ФОКИН

В мобильном томском офисе «Дорожный пристав» была не только погашена накопившаяся задолженность женщины-предпринимателя, но и оформлен договор купли-продажи на ее ранее арестованный приставами автомобиль. Об этом сообщила 26 октября пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Индивидуальный предприниматель задолжала налоговые и кредитные платежи в размере около 300 тыс. рублей. С целью взыскания долга судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий с ее автомобилем Toyota RAV4. Впоследствии машина попала в поле зрения фотокамеры программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» и была арестована рейдовой группой», – сообщил сайт правоохранительного ведомства.

Специалисты информируют, что для передачи автомобиля на оценку уже подготовили документы, как гражданка выразила намерение оплатить долг. Для расчета женщина выбрала рейдовую группу «Дорожный пристав», куда приехала не одна, а с покупателем своей машины. Она пояснила, что выставила иномарку на продажу, но предупреждала всех желающих купить транспорт о том, что он арестован, поэтому единственная возможность стать владельцем автомобиля – погасить ее долги в счет будущего приобретения.

После этого в мобильном офисе рейдовой группы покупатель оплатил задолженность вместе с исполнительским сбором наличными денежными средствами через платежный терминал. Затем здесь же был составлен договор купли-продажи. Как только денежные средства поступили на счета взыскателей, ограничительные меры, а также арест были отменены.

Заметим, что с начала текущего года рейдовой группой «Дорожный пристав» на трассах Томска арестовано около 400 автомобилей должников, взыскано более 25 млн рублей, из них 13 млн рублей оплачено непосредственно в мобильном офисе.