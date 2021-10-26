С ноября сотрудников томской станции скорой помощи станет больше на 32 человека

Ежедневно в рейс в Томске выходят до 50 бригад «скорой» помощи. Фото: Ксения Высотина

Старшекурсники СибГМУ и студенты выпускного курса медицинского колледжа в ближайшее время приступят к работе на станции скорой медицинской помощи в Томске. Новых специалистов принимают только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании. Об этом сообщил главный врач станции Николай Родионов.

- К нам трудоустраиваются 17 старшекурсников Сибирского государственного медицинского университета и 15 студентов выпускного курса Томского базового медицинского колледжа. Благодаря молодым специалистам, мы укрепим состав бригад «скорых» и сможем увеличить при необходимости количество машин на линии, — сообщил Родионов.

Главврач станции также рассказал, что сейчас в сутки с учетом частной неотложной помощи в Томске работают до 50 бригад, в том числе пять кардиологических, шесть педиатрических, четыре реанимационных.

По данным на 26 октября, в Томске зарегистрировано 169 новых случаев заражения.

Напомним, жителей Томской области не будут пускать в рестораны и кафе со справкой об антителах к COVID-19.