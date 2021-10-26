Томским предпринимателям в период ковидных ограничений компенсируют оплату ЖКУ

Компенсация за ЖКУ томским предпринимателям будет предоставлена за ноябрь, ее объем составит до 50 тысяч рублей. Средства будут выплачены в январе, при необходимости эта мера поддержки может быть продлена. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Томской области объявили о некоторых шагах по поддержке малого и среднего бизнеса. Руководство региона намерено помочь тем организациям, которые либо приостанавливают свою деятельность в первую неделю ноября, либо попадают под ограничения в виде QR-кодов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Полный перечень таких отраслей еще не составлен, его предстоит подготовить к 29 октября заместителю губернатора по экономике Андрею Антонову.

- Перечень отраслей мы уточняем, но понятно, что это сфера услуг, общественное питание, досуговые организации, дополнительное образование детей. В перечень могут войти парикмахерские, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, — сообщил чиновник.

У нас, в Томской области, будут применяться некоторые из федеральных мер поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Это, например, безвозмездные гранты для предприятий и НКО в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника.

Дополнительно губернатор Томской области принял решение вновь компенсировать предпринимателям оплату ЖКУ. Сергей Жвачкин также распорядился предоставлять предпринимателям региональные кредиты под низкий процент. Бизнес может получить эти льготы, если сохранит численность сотрудников на уровне не ниже 90 %, а также вакцинирует не менее 80 % персонала.

Напомним, в Томской области вводится практика предъявления QR-кодов и обязательная вакцинация для отдельных групп граждан.