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Общество26 октября 2021 10:42

Власти Томска обещают засыпать инертным материалом все раскопки в городе

Дедлайн назначен на начало ноября
Елена Андреева
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Окончательное решение по двум конкретным раскопкам на улице Алтайской еще не принято.

Окончательное решение по двум конкретным раскопкам на улице Алтайской еще не принято.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Томичи жалуются на состояние проезжей части на двух участках улицы Алтайской: на пересечении улиц Алтайской и Льва Толстого, а также на перекрестке Алтайская - Колхозная, сообщила пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.

"На этих территориях работала компания «ТомскРТС», после окончания благоустроительного сезона, коммунальщики засыпали отверстия инертным материалом, однако машины, проезжая по перекресткам, продавливают ямы в песчано-гравийной смеси. От горожан в городскую администрацию уже поступали жалобы на состояние дороги", - говорится в сообщении.

Состояние раскопок на улице Алтайской проверила томская санитарная милиция, окончательное решение по ним не принято. Как говорится в релизе мэрии, при необходимости санитарная милиция передаст информацию ресурсникам, которые выравнивают ямы и подсыпают инертный материал.

Сейчас на контроле санмилиции находится 506 раскопок, подавляющая часть принадлежит «ТомскРТС».

В начале ноября все они должны быть засыпаны инертным материалом.

Мы писали, что санитарная милиция в Томске, по данным на 23 октября 2021 года, обнаружила на территории областного центра порядка 400 незакрытых раскопок.