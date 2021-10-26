В Томске задержан мужчина, похитивший из магазина дорогостоящий алкоголь

Мужчина не оплатил товар в магазине и пытался убежать.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Октябрьском районе Томска задержан мужчина, не оплативший покупку в магазине; покупатель стремился покинуть торговую точку на Иркутском тракте, не оставив там деньги за выбранный товар, сообщили в Росгвардии.
«Офицер вневедомственной охраны в свой выходной день заметил выбегающего из сетевого магазина мужчину и преследующего его сотрудницу торговой организации», - говорится в сообщении.
Продавец, бросившаяся в погоню за магазинным воришкой, пояснила, что мужчина не оплатил товар, с которым пытается скрыться. Офицер Росгвардии задержал подозреваемого.
Пока предварительно установлено, что добычей злоумышленника стал дорогостоящий алкоголь. Товар уже вернули в магазин.
Задержанный мужчина для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.