В Томске 18-летнего водителя оштрафовали на тысячу рублей за перевозку пассажира на крыше автомобиля

Томская Госавтоинспекция обращается к горожанам, если вы стали очевидцем нарушений правил дорожного движения, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24 или по телефону 102. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске водитель, перевозивший пассажира вне салона своей машины, привлечен к ответственности; пассажир предпочел выбраться на крышу авто, сообщили в полиции региона.

«В сети Интернет очевидцами была опубликована видеозапись, на которой видно, как во время движения легкового автомобиля отечественного производства марки ВАЗ, молодой человек взбирается на крышу автомобиля через окно пассажирской двери, после чего возвращается обратно в салон, подвергая тем самым себя и других участников дорожного движения опасности», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В правоохранительных органах подчеркнули, что в отношении 18-летнего мужчины, находившегося за рулем, составлен административный материал - перевозка людей вне кабины автомобиля. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 1000 рублей.

В полиции отметили, что неадекватные водители, увы, давно не удивляют сотрудников дорожно-патрульной службы. К сожалению, россияне, демонстрирующие в соцсетях опасные и бессмысленные маневры, встречаются практически в каждом регионе страны. Как правило, подобные действия не остаются безнаказанными - кульминацией «шоу-программы» становится оформление административных протоколов.