Жители Томска в этом году чаще всего отправляли посылки за границу

Чаще всего жители Томска отправляли свои посылки в США, Германию и Великобританию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего посылок за 2021 год томичи отправили за границу. Почти 5 тыс. отправлений были в другие страны за этот год, сообщает пресс-служба Почты России.

«С января по середину октября 2021 года жители Томской области отправили более 4 600 посылок в страны ближнего и дальнего зарубежья. Этот показатель вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего жители Томска отправляли свои посылки в США, Германию и Великобританию.

Также добавляется, что не менее популярными были направления в Казахстан и Италию. Еще по одной посылке в течение 2021 года томичи отправили в Бразилию, Албанию, Нидерланды и Нигерию.