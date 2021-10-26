Сибиряки могут получить кредиты на любые цели по ставке от 5,5% годовых

На какие бы цели вам ни понадобились средства, вы можете взять кредит. Сумма – от 5 тысяч рублей до 1 млн рублей, срок – от полугода до 5 лет. Ставка зависит от категории клиента, суммы кредита и оформления финансовой защиты жизни и здоровья.

Рассмотрим условия кредита на примере двух историй. Владимир при обращении в Банк «Левобережный» он узнал, что ставка по кредиту будет ниже, если он станет получать пенсию здесь. Поэтому он оформил перевод пенсии в банк и ему одобрили кредит по минимальной ставке 5,5% годовых. В свою очередь, Ирина получает зарплату на счет в Банке «Левобережный». Для нее ставка по кредиту со страховкой тоже составляет 5,5% годовых при сумме от 800 000 рублей.

Допустим, герои нашей истории возьмут в кредит 1 млн рублей на 5 лет, но Владимир – со страховкой под 5,5% годовых, а Ирина – без нее под 12,9% годовых. Платеж Владимира составит 19 101 рубль в месяц, а Ирины – 22 702 рубля. Помимо того, что Владимир сэкономит 67 310 рублей, он еще и защитит свою жизнь и здоровье страховкой на 5 лет.

Для оформления кредита нужны только паспорт, СНИЛС и в некоторых случаях справка о доходах. Заявка рассматривается в течение 1 часа с момента предоставления документов.

Подать заявку на кредит вы можете на сайте, в мобильном приложении BL-online или в офисе Банка «Левобережный» в Томской области:

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13 и Иркутский тракт, 26

г. Асино, ул. Советская, 30.

Примерный ежемесячный платеж можно рассчитать в онлайн-калькуляторе. Тел.: 8-800-3333-555.

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