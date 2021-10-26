В Томске 27 октября ряд домов в Советском районе останется без холодной воды

На время отключения ресурса, они будут проводить работы на водопроводной полиэтиленовой линии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в среду, 27 октября, на 16 улицах Советского района отключат холодное водоснабжение. Будут проводиться ремонтные работы, сообщает пресс-служба «Томскводоканал».

«Холодное водоснабжение будет отсутствовать в 16 домах Советского района с 09:00 среду, 27 октября, до 01:00 четверга, 28 октября», - говорится в сообщении.

В пресс-службе томского водоканала добавили, что на время отключения ресурса, они будут проводить работы на водопроводной полиэтиленовой линии.

Полный список домов, которые будут без воды, можно посмотреть по ссылке.