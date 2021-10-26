Томская организация, оказывающая услуги такси, возместит 200 тыс. рублей, которые пошли на затраты для лечения пострадавшего в ДТП

Коммерческая организация обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, подкрепив это тем высказыванием, что автомобиль использовался водителем в личных целях. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске организация, оказывающая услуги такси, возместит 200 тыс. рублей, которые пошли на затраты для лечения пострадавшего в ДТП. Мужчина, который попал в аварию по вине таксиста, получил телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По итогам проверки в суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО «Апрель» более 200 тыс. рублей, затраченных на лечение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. В обоснование требований указано, что названная организация, осуществляющая деятельность такси, передала в субаренду физическому лицу автомобиль для оказания соответствующих услуг. Водитель такси нарушил правила дорожного движения, в результате чего пешеходу были причинены телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался. Октябрьский районный суд г. Томска удовлетворил требования прокурора в полном объеме», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что коммерческая организация обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, подкрепив это тем высказыванием, что автомобиль использовался водителем в личных целях, а также доказательства стоимости лечения потерпевшего отсутствуют.

Однако прокурор отметил, что автомобиль был передан организацией водителю именно как такси. В день происшествия машина была допущена к осуществлению деятельности по перевозке пассажиров. Кроме того, прокурор также обратил внимание на то, что юридическое лицо контролировало все доходы, полученные от использования данного автомобиля. Помимо этого, водитель, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имел права допуска к автомобилю с целью оказания услуг такси. А в завершение он добавил о сведениях стоимости лечения пострадавшего, которые в свою очередь содержатся в материалах дела выписки о медицинской помощи.

Суд согласится с позицией прокурора и не принял апелляционную жалобу. Решение вступило в законную силу.