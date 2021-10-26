В Томске отремонтируют освещение в подземных переходах

По условиям контракта, в подземных переходах будут смонтированы светильники мощностью 50 Вт. На Иркутском тракте их будет 18, на ул. 79-ой Гв. Дивизии – 26. Фото: Иван МАКЕЕВ

В томских подземных переходах отремонтируют освещение. Первые работы пройдут на Иркутском тракте, 85 и ул. 79 Гвардейской Дивизии, 3, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Департамент дорожной деятельности и благоустройства заключил муниципальный контракт с ООО «Горсети» на ремонт наружного освещения в подземных переходах по ул. Иркутский тракт, 85 и 79-ой Гв. Дивизии, 3. Подрядчик выполнит работы в ближайшее время, сегодня он начинает подготовку к ремонту», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям контракта, в подземных переходах будут смонтированы светильники мощностью 50 Вт. На Иркутском тракте их будет 18, на ул. 79-ой Гв. Дивизии – 26.

Также в мэрии рассказали, что кроме того, энергетики проложат новые кабели и установят антивандальные металлические решетки, чтобы уберечь светильники от хулиганов.

Добавим, что ранее в порядок привели освещение в подземном переходе на ул. Пушкина в районе Путепровода.