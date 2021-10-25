В Томске срок в колонии-поселении получил автолихач, из-за которого погиб в ДТП его друг

Из-за автолихача погиб его друг, он разбил автомобиль, получил срок в колонии-поселении и обязан выплатить 1 млн рублей потерпевшей... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд г. Томска признал 29-летнего жителя областного центра виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В судебном заседании установлено, что в августе 2020 года в вечернее время мужчина двигался на личном автомобиле «BMW 320i» по пр. Ленина от пер. Тихого в направлении ул. Дальне-Ключевской с превышением установленной скорости движения на 22 км/час. Не справившись с управлением, водитель совершил наезд на опору городского освещения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, являвшийся близким другом подсудимого, получил травмы несовместимые с жизнью и через пять дней скончался в больнице», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он на два года лишен права управлять транспортными средствами.

Кроме того, мужчина обязан выплатить потерпевшей по иску более 1 млн рублей.