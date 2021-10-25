В селе Бакчар Томской области юная девушка избила мужчину 42-х лет

В последние дни криминальная обстановка в Томской области явно обострилась: убийства, ограбления, нападения. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Поздно ночью 23 октября в доме по улице Свердлова в с. Бакчар Томской области несовершеннолетняя девушка причинила телесные повреждения мужчине 1979 года рождения. Сигнал об этом факте поступил в тот же день в дежурную часть местного ОМВД, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Сайт УМВД России по Томской области информирует о том, что сотрудниками полиции установлены и опрошены все участники конфликта, назначено проведение необходимых экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотив произошедшего.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.