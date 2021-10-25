В Томском политехе специалисты обсуждают переход на водородную энергетику

Не многие страны в мире разрабатывают переход на зеленую водородную энергетику... Россия в их числе! Фото: сайт ТПУ

25 октября в Томском политехе специалисты начали обсуждать переход на зеленую энергетику – в университете открылась II Всероссийская конференция с международным участием «Водород. Технологии. Будущее», сообщает сайт вуза.

«Томск – один из ведущих научно-технологических центров России, и не случайно такую тематику, как водородная энергетика, мы будем обсуждать именно здесь. Энергопереход к зеленой энергетике, который происходит в мире, – его могут себе позволить далеко не все страны. Нужно остаться технологическими лидерами в новой эпохе. Поэтому так важно разбирать по полочкам и прогнозировать сценарии технологического развития, социально-экономические последствия. Для этого и нужны такие мероприятия», – сказал на открытии конференции директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев.

Пресс-служба вуза информирует о том, что в конференции очно и дистанционно принимают участие почти 200 экспертов из России, Бельгии, Германии, ЮАР и Индии. Организует конференцию Консорциум водородных технологий.

Отмечается, что сегодня в ТПУ по водородной тематике работают более 150 ученых и инженеров.