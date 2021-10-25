В Томской области традиционная аграрная ярмарка «Золотая осень» пройдет в онлайн-формате

Новый коронавирус заставляет аграриев вводить современные технологии продажи своей продукции! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области с сегодняшнего дня по 29 октября традиционная онлайн-ярмарка «Золотая осень» будет проходить в онлайн-формате, сообщает пресс-служба администрации региона.

Интернет-портал администрации области информирует о том, что в сети можно будет приобрести фермерскую продукцию в широком ассортименте: мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, молочную и рыбную продукцию, дикоросы, мед, овощи, яйца, соления и многое другое.

Специалисты напоминают, что «Золотая осень» уже более 20 лет является главной аграрной выставкой-ярмаркой Томской области. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году организаторы приняли решение провести ее онлайн.

Уточняется процедура покупки: чтобы приобрести фермерские продукты, необходимо зайти на онлайн-площадку «ЕшьТомское», выбрать поставщика и сделать заказ оператору, позвонив по указанному номеру.

Сбор заказов будут вести муниципальные операторы с 25 по 29 октября. Доставлять свежую продукцию будут 30 октября.