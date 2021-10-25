В Томске жительница Кузбасса лишилась 6 тыс. рублей, когда хотела уехать в свой город

После оплаты молодой человек получил ссылку на денежное вознаграждение в виде криптовалюты – биткоинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Кузбасса лишилась 6 тыс. рублей, когда хотела уехать из Томска в свой город. Женщину обманул 19-летний житель Новокузнецка, который создал аккаунт в сервисе поиска попутчиков и предложил транспортные услуги. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.

«Транспортными полицейскими установлен 19-летний житель Новокузнецка, который через оператора фишингового сайта (сайта-дублера) создал аккаунт пользователя на оригинальном сайте. Затем молодой человек написал сообщение о предоставлении платной транспортной услуги, а когда соискатель нашелся, перенаправил ее на платежную страницу с реквизитами мошенников», - говорится в сообщении.

Уточняется, что после оплаты молодой человек получил ссылку на денежное вознаграждение в виде криптовалюты – биткоинов.

Следователями возбуждено уголовное дело. 19 летнему злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.