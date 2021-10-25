В следующем году Томская область увеличит штат пожарного десанта на 40 человек

По данным специалистов лесного хозяйства, количество лесных пожаров в Томской области в минувшем сезоне по сравнению со средним пятилетним значением уменьшилось на 27% Фото: Иван МАКЕЕВ

Томская межведомственная комиссия после подведения итогов пожароопасного сезона-2021, приняла решение увеличить в 2022 году штат пожарного десанта на 40 человек. Об этом сообщила в понедельник, 25 октября, пресс-служба областной администрации.

- Финансирование мероприятий на тушение и ликвидацию лесных пожаров в 2022 году планируется увеличить до 243 млн рублей, что позволит принять в лесоохрану еще 40 специалистов, увеличить летные часы и количество маршрутов патрулирования, — сказал участникам межведомственного совещания начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артём Конев.

Как добавили в администрации, по данным специалистов лесного хозяйства, количество лесных пожаров в Томской области в минувшем сезоне по сравнению со средним пятилетним значением уменьшилось на 27%, а общая площадь горения — на 31,5% (6,6 тыс. га — среднее значение с 2016 по 2020 годы, 4,5 тыс. га — в 2021-м). Пик горимости зафиксирован в мае: тогда в лесах региона потушили 53 пожара на общей площади 2,5 тыс. га.

- Больше всего возгораний за сезон произошло в Верхнекетском (43 пожара), Томском (17), Каргасокском (15), Парабельском (13) и Зырянском (12) районах, — заявил начальник департамента лесного хозяйства.

Добавляется, что на борьбу с лесными пожарами в 2021 году Томская область получила из резервного фонда правительства РФ более 62 млн рублей. Еще 98,9 млн рублей регион направит на закупку 29 единиц лесопожарной техники и 566 единиц спецоборудования и инвентаря.