Дом-памятник на ул. Пушкина, 28а в Томске в очередной раз не смог найти своего арендатора

Нежилое 2-х этажное здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требует проведения капитального ремонта. Фото: 2ГИС

В Томске дом-памятник на ул. Пушкина, 28а снова остался без арендатора. В очередной раз торги не смогли состояться из-за того, что на них не пришли заявки. Такая информация появилась исходя из данных на сайте муниципальных торгов.

«Нежилое 2-х этажное здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требует проведения капитального ремонта. Является объектом культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения», - описывается дом на сайте.

Также там указывается причина не состоявшихся торгов здания на Пушкина.

«Не состоялся. Причина: в связи с отсутствием заявок», - говорится в сообщении.

Уточним, что в ходе аукциона должен был определиться арендатор, который восстановит дом по программе "Аренда за рубль". Начальная цена была 125 тыс. рублей. Площадь дома, который построили в 1902 году составляет 262,1 квадратных метров.