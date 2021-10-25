В Томске мужчина угрожал и обокрал продавца табачного павильона

Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не имея возможности оказать сопротивление и позвать на помощь передала нападавшему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства в сумме около 15 тыс. рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске местный 23-летний житель угрожал ножом продавцу табачного павильона, а позже украл деньги. После совершения преступления он скрылся с похищенным. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В сентябре 2021 года мужчина подошел к табачному павильону, расположенному на одной из улиц г. Томска. Дождавшись, когда уйдут покупатели, он зашел в торговое помещение и, угрожая ножом, стал требовать у продавца денежные средства», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не имея возможности оказать сопротивление и позвать на помощь передала нападавшему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства в сумме около 15 тыс. рублей. После нападения мужчина скрылся с похищенными деньгами.

На данный момент возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения.