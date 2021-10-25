В Томском в лицее №8 завершена экспертиза проектной документации на капитальный ремонт

Общая стоимость капитального ремонта лицея в ценах второго квартала 2021 года составляет почти 286 млн рублей. Фото: 2ГИС

В лицее №8 в Томске завершена экспертиза проектной документации на капитальный ремонт. Уже скоро стартует аукцион на подрядчика, сообщает пресс-служба мэрии города.

«В бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов заложены 167 млн рублей на ремонт учреждения образования, что позволит приступить к работам уже в декабре», - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что общая стоимость капитального ремонта лицея в ценах второго квартала 2021 года составляет почти 286 млн рублей.

Как отметил, начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов, за время проведения первого этапа ремонта нужно будет найти недостающие средства с помощью бюджетов вышестоящих уровней.

- Подобный позитивный опыт у нас уже есть – завершившийся недавно капремонт школы №19 на Спичке, - добавил он.

Также в мэрии заявили, что в рамках проекта предусмотрен комплексный капитальный ремонт основного здания, благоустройство территории и комплексный капитальный ремонт отдельно стоящих мастерских.