Томич пойдет под суд за то, что сломал нос полицейскому

Мужчине, совершившему нападение, грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 31-летний мужчина пойдет под суд за то, что напал и сломал нос сотруднику полиции. Мужчина находился в алкогольном опьянении и совершил нападение на стража порядка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В сентябре 2021 года томич в состоянии алкогольного опьянения после скандала со своей сожительницей ушел из дома с одним из общих с ней детей. Приехавшие по вызову матери сотрудники полиции остановили мужчину и стали выяснять, что он делает в ночное время на улице с малолетним ребенком. В ответ обвиняемый ударил полицейского кулаком в лицо, сломав ему нос», - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд. Мужчине, совершившему нападение, грозит до 10 лет тюрьмы.