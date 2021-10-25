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Общество25 октября 2021 8:31

В Томске жителями города выбран дорожный знак для людей с ОВЗ и мам с колясками

Изображение выбирали путем народного голосования
Ксения Высотина
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Народное голосование проходило в паблике «ВКонтакте» мэрии Томска с 17 по 24 сентября.

Народное голосование проходило в паблике «ВКонтакте» мэрии Томска с 17 по 24 сентября.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томичи выбрали дорожный знак для мам с колясками и для людей с ОВЗ. Изображение, которое появится на томских на дорогах, выбиралось путем народного голосования, в нем приняли участие 895 человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Сначала выбрали три знака вместе с общественниками и дизайнерами, представителями департамента дорожной деятельности. Позже из трех знаков выбирали уже томичи», - рассказали в пресс-службе.

В городской администрации добавили, что победителем стал Денис Михнев, за его знак отдали 354 голоса. Всего в голосовании участвовало 895 человек.

Как уточнили в мэрии, народное голосование проходило в паблике «ВКонтакте» мэрии Томска с 17 по 24 сентября. Помимо того, что знак победителя будет стоять в центре города, он также получит приз.