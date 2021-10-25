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Общество25 октября 2021 8:01

Инженер – электрик назначен новым начальником департамента промышленности и энергетики Томской области

Сергей Шварцев почти 10 лет возглавлял Томский инструментальный завод
Елена Андреева
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Новый глава департамента уже приступил к работе.

Новый глава департамента уже приступил к работе.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Назначен новый начальник департамента промышленности и энергетики администрации Томской области. Им стал Сергей Шварцев, сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Сегодня, 25 октября, новый руководитель приступил к работе. Утром Сергея Шварцева коллективу департамента представил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный», - говорится в сообщении.

Губернатор Сергей Жвачкин, подписавший назначение, заявил, что главная задача, которую он ставит перед новым руководителем – расширение сотрудничества томских промышленных предприятий с вертикально-интегрированными холдингами.

Сергей Шварцев родился в 1958 году в Колпашевском районе Томской области. В 1981-м окончил Томский политехнический институт по специальности «инженер-электрик». Почти 40 лет отдал работе на томском инструментальном заводе, пройдя путь от мастера до директора. Почетный машиностроитель.