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Происшествия25 октября 2021 7:03

В Томске каждый из 125 собственников деревянного дома приобрели право на 1 квадратный сантиметр жилого помещения

Суд признал недействительными договоры дарения
Елена Андреева
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Судебная коллегия признала, что жить на одном квадратном сантиметре невозможно.

Судебная коллегия признала, что жить на одном квадратном сантиметре невозможно.

Фото: Александр КОЦ

Вступили в законную силу судебные решения о признании, в результате которых новые собственники небольшого деревянного дома в Томске приобрели право на 1 квадратный сантиметр жилого помещения, говорится в сообщении прокуратуры региона.

«Томским областным судом оставлены без изменения решения суда, вынесенные по искам прокурора Советского района Томска», - говорится в сообщении.

Собственник деревянного дома общей площадью 11,8 кв.м заключил со 125 гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами договоры дарения долей в праве собственности на указанное жилое помещения.

Прокурорская проверка установила, что сделки совершались исключительно с целью предоставления этим лицам возможности регистрации по месту жительства.

Прокурор указал, что договоры являются мнимыми сделками, так как в результате их каждый человек приобрел право на площадь, равную одному квадратному сантиметру. Более того, деревянное строение находится в заброшенном состоянии, в нем нет отопления, воды. Фактически в доме никто не проживает. Ответчики это решение суда обжаловали, они указали, что минимальный размер доли в праве собственности на жилое помещение не установлен, а значительное количество зарегистрированных в нем людей вовсе не является препятствием для проживания в помещении.

Согласившись с позицией прокуратуры, судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решения суда первой инстанции без изменения. Решения вступили в законную силу.