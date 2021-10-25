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Общество25 октября 2021 6:21

Налоговая служба Томской области в первых числах ноября приостановит личный прием

Бухгалтерскую отчетность налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях
Елена Андреева
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Уведомления от налоговых органов ждать не стоит, если сумма налога менее 100 рублей.

Уведомления от налоговых органов ждать не стоит, если сумма налога менее 100 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Томской области приостановлены во исполнение указа президента РФ о нерабочих днях, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по региону.

«Личный прием и обслуживание налогоплательщиков приостановлено 1, 2 и 3 ноября 2021 года в соответствии с Указом Президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», говорится в сообщении.

Сообщается также, что бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях.

Напомним, в России продолжается кампания по уплате налогов за транспорт, землю, квартиры, дома, дачи.

Как и в прошлые годы, сводные налоговые уведомления в бумажном виде приходят жителям Томской области заказными письмами из Красноярска.

Часть из них выгружены в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, остальные направлены «Почтой России». А вот на портале Госуслуг суммы по уплате налогов пока искать не стоит, там информация появится только после окончания срока уплаты.

В УНС обращают внимание, что в этом году впервые в Томской области налог на имущество рассчитан от кадастровой стоимости, а не инвентаризационной. В связи с этим налоговые уведомления получат владельцы жилья в новостройках, которым ранее налог не рассчитывался из-за отсутствия у этих квартир инвентаризационной стоимости.

Если до 1 ноября уведомление не получено, стоит, предварительно записавшись на прием, обратиться в любой налоговый офис в регионе, где выдадут СНУ. При этом нужно помнить, что уведомление не формируется, если гражданин полностью освобожден от уплаты налогов в результате применения налоговых льгот, а также если сумма налога менее 100 рублей.