Томская полиция предупреждает об уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации

Полиция призывает томичей воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым оградив себя и окружающих от опасности заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Томской области предупредила об уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, справок с результатами ПЦР-теста, а также справок о медицинском отводе от прививки.

«Сертификат о вакцинации является официальным документом, поэтому за незаконные операции с ним может грозить ответственность согласно ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Особо подчеркивается, что данная статья предусматривает ответственность не только для тех, кто подделывает официальные документы, но и для тех, кто их продает, приобретает или использует.

Еще один важный нюанс, при покупке медицинских документов есть вероятность стать жертвой мошенников. В Интернете уже появились предложения о возможности приобрести сертификат о вакцинации без прививки, а также медицинскую справку на наличие антител. Эти документы не проходят по базам данных, соответственно такие действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ – «Мошенничество», то есть хищение денежных средств гражданина путем обмана или злоупотребления доверием».

По данным на 24 октября 2021 года в Томской области было выявлено +149 новых случаев заражения коронавирусо\м

Напомним также, томских студентов обязали привиться от COVID-19 до конца года.