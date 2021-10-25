Гололед и порывистый ветер ожидаются в Томской области 25 октября

Томские синоптики предупредили о возможном гололеде. Пескоразбрасывающая спецтехника «ТомскСАХ» готова посыпать песчаной смесью участки улично-дорожной сети . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 25 октября. Днем возможны небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура ночью +1…+6°С. Температура днем +7…+12°С», - говорится в сообщении. Синоптики особо подчеркивают, что в отдельных районах возможны гололедные явления.

Управление МЧС по Томской области в связи с прогнозом синоптиков предупреждает о возможном возникновении ЧС.

Мэрия Томска в своем телеграм-канале сообщила, что пескоразбрасывающая спецтехника «ТомскСАХ» находится на дежурстве, в случае гололедных явлений будет посыпать песчаной смесью участки улично-дорожной сети - перекрестки и путепроводы.

Томичей также просят соблюдать меры личной безопасности и правила дорожного движения при переходе проезжей части и на тротуарах, возле слабо закрепленных конструкций, наружной щитовой рекламы, наклоненных деревьев. Водителям рекомендуется своевременно поменять летние шины на шипованные.