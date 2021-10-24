В Томской области зарегистрировано +149 новых случаев заражения коронавирусом

Красивый яркий октябрь-2021 в Томской области омрачен приходом четвертой волны коронавируса. По данным оперштаба, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 149 новых случаев заражения. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 24 октября 2021 года, в Томской области выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 46 523 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 37 963 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,12. В коечном фонде свободно 17,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 35 660 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 072 пациента скончались, 25 895 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 241 643 человек, 230 600 скончались, 7,2 млн. человек выздоровели.