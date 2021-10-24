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Происшествия24 октября 2021 11:21

«Ноль очков» и ни копейки прибыли не получил предприниматель из Томска, которого обманула злоумышленница

Уличный продавец оптики потратила выручку на алкоголь и еду
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Продавец очков с лотка обманула томского предпринимателя - вместо того, чтобы отдавать выручку от продажи оптики работодателю, она потратила деньги на еду и выпивку.

Продавец очков с лотка обманула томского предпринимателя - вместо того, чтобы отдавать выручку от продажи оптики работодателю, она потратила деньги на еду и выпивку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичка 37 лет обвиняется в хищении выручки от продажи с лотка очков, которую она, вместо того чтобы отдать работодателю, истратила на водку и закуску. Об этом сообщила 24 октября пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что в июле 2021 года женщина устроилась на работу в качестве продавца очков. Для реализации ей было передано 300 единиц товара на общую сумму 24 тыс. рублей. Томичка продавала очки с лотков на улице, однако вырученные денежные средства вместо передачи предпринимателю потратила на алкоголь и еду, - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что Октябрьский районный суд Томска признал жительницу областного центра виновной по ч.2 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному лицу, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Прокуратура обратила внимание суда на наличие у обвиняемой судимостей по аналогичным преступлениям и совершение противоправного деяния в период условного осуждения. Женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.