«Ноль очков» и ни копейки прибыли не получил предприниматель из Томска, которого обманула злоумышленница

Продавец очков с лотка обманула томского предпринимателя - вместо того, чтобы отдавать выручку от продажи оптики работодателю, она потратила деньги на еду и выпивку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичка 37 лет обвиняется в хищении выручки от продажи с лотка очков, которую она, вместо того чтобы отдать работодателю, истратила на водку и закуску. Об этом сообщила 24 октября пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что в июле 2021 года женщина устроилась на работу в качестве продавца очков. Для реализации ей было передано 300 единиц товара на общую сумму 24 тыс. рублей. Томичка продавала очки с лотков на улице, однако вырученные денежные средства вместо передачи предпринимателю потратила на алкоголь и еду, - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что Октябрьский районный суд Томска признал жительницу областного центра виновной по ч.2 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному лицу, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Прокуратура обратила внимание суда на наличие у обвиняемой судимостей по аналогичным преступлениям и совершение противоправного деяния в период условного осуждения. Женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.