Томичей из пос. Спутник ждет встреча с владельцами маршрута №22 и представителями власти

На автобусы №22, которые довозили томичей до пос. Спутник, в последнее время участились жалобы в мэрию и СМИ. Фото: пресс-служба администрации Томска.

По информации Александра Карпанина, и.о. заместителя мэра – начальника департамента городского хозяйства, после длительных переговоров с предпринимателем городу удалось договориться с владельцем маршрута №22 о том, как обеспечить регулярные пассажирские перевозки жителей до пос. Спутник. Представитель компании – перевозчика намерен привлечь к работе новых водителей. Об этом сообщили в мэрии.

Уточним, жители неоднократно обращались в администрацию города и в «КП-Томск» с жалобами на нерегулярность работы маршрута № 22. Перевозчик же заявлял: ситуация связана с нехваткой водителей, а значит, невозможностью соблюдения графиков. По этим причинам он намерен приостановить рейсы в Спутник. Сейчас, похоже, положение дел меняется в нужную людям сторону.

- Диспетчеры Центра организации и контроля пассажироперевозок с помощью автоматизированной системы учета будут в усиленном режиме следить за тем, как автобусы маршрута №22 работают в пос. Спутник: к примеру, соблюдают ли график и интервалы движения, не проезжают ли остановки. Если договоренности не будут соблюдены, мы предварительно договорились с предпринимателем, работающим на другом маршруте, о том, что он «закроет» рейсы в Спутник. Понятно, жители привыкли к действующему маршруту; надеемся, что не придется прибегать к крайним мерам, но запасные пути, чтобы люди не оказались вообще без автобусов, прорабатываем, - в частности, отметил Александр Карпанин.

Он добавил, что на следующей неделе проведет в пос. Спутник выездное совещание, на котором обсудит вопрос транспортного обслуживания с местными жителями и представителем компании-перевозчика.