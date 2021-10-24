В Томске полиция и Росгвардия проверяют соблюдение масочного режима в маршрутках и троллейбусах

Сейчас людей без масок силовики Томска имеют право оштрафовать на сумму вплоть до 30 тыс. рублей, а с ноября тех, у кого не будет подтверждения об иммунизации от коронавируса, просто не впустят в кафе, ресторан или парикмахерскую. Фото: Ксения Высотина

В общественном транспорте на территории областного центра возобновились проверки соблюдения масочного режима, сообщает пресс-служба администрации Томска.

-Наличие медицинских масок проверятся у водителя, кондуктора, пассажиров. Томича без медицинской маски выведут из автобуса, затем составят протокол об административном правонарушении, - пояснили в мэрии. - Выборочные проверки будут проходить ежедневно не только в общественном транспорте, но и в магазинах, торговых центрах и других местах массового пребывания людей в закрытых помещениях.

Уточним: согласно распоряжению губернатора Томской области, на территории региона в октябре 2020 года установлен режим повышенной готовности. Нарушителям из числа физлиц грозит штраф за его несоблюдение в размере от 1 до 30 тыс. рублей.

Напомним, что в Томской области вводится практика предъявления QR-кодов и обязательная вакцинация для отдельных групп граждан. Также ранее сообщалось: томичей не будут пускать в кафе и рестораны без справок об антителах к коронавируской инфекции.

Добавим, проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте проводят специалисты комитета общественной безопасности Томска совместно с представителями правоохранительных органов и Росгвардии.