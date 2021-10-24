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Недвижимость24 октября 2021 5:35

Погода в Томске и области 24 октября 2021 – небольшое потепление, дождь и порывистый ветер

Прогноз Гидрометцентра на воскресенье
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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За окном +8, пасмурно, моросит мелкий дождь. Днем погода в Томске будет для октября теплой, воздух прогреется до +11. Всем хорошего отдыха перед новой рабочей неделей.

За окном +8, пасмурно, моросит мелкий дождь. Днем погода в Томске будет для октября теплой, воздух прогреется до +11. Всем хорошего отдыха перед новой рабочей неделей.

Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 24 октября, в областном центре будет облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура днем +9, +11°С.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, по крайнему западу без существенных осадков, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура днем +7, +12°С.