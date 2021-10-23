Клуб «Томь» 23 октября проведет матч с астраханским «Волгарем»

Субботний вечер - отличный повод побывать на игре "Томи" и "Волгаря", которая пройдет 23 октября на стадионе "Труд" в 16 часов. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 23 октября, ФК «Томь» в ходе 19 тура «Олимп-ФНЛ» сразится на домашнем поле с командой «Волгарь» из Астрахани, сообщила пресс-служба томского клуба. Матч состоится на стадионе «Труд» в 16 часов по местному времени.

Напомним, что недавний поединок томичи провели на домашнем поле против «СКА – Хабаровск», обыграв гостей со счетом 1:0. Сейчас наша команда занимает 12 строку таблицы чемпионата, в ее активе 22 очка.

Что касается «Волгаря», он с 12-ю очками находится на 20 месте.

В своих прогнозах болельщики возлагают надежды на победу томичей в сегодняшней игре. Желаем футболистам ФК "Томь" удачи в предстоящей игре.