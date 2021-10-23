Порядка 400 незакрытых раскопок обнаружила в Томске санитарная милиция

Раскопки - коварное дело. Их в Томске в этом году немало, утверждает санитарная милиция. Часть дорог и тротуаров коммунальщики успеют восстановить осенью, остальные засыплют инертным материалом. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 21 октября, специалисты санитарной милиции проверили состояние раскопок и восстановление благоустройства в Кировском районе Томска. На контроле сотрудников учреждения в городе остается порядка 400 незакрытых раскопок, большинство из них принадлежит «ТомскРТС», сообщила пресс-служба мэрии.

- Такие рейды проходят ежедневно. Положительная тенденция в том, что раскопки восстанавливают. Поскольку их много, какие-то перейдут в следующий год. Но в начале ноября ресурсники должны засыпать все раскопки инертным материалом. Мы продолжим регулярно проверять состояние таких объектов, - пояснил главный специалист санитарной милиции Александр Фурман.

Он напомнил, что по решению администрации Томска санитарные милиционеры с сентября 2020 года работают в новом формате: двое из троих специалистов, контролирующие ситуацию в том или ином районе города, стали трудиться в районных администрациях – так, по их убеждению, деятельность санмилиции станет эффективнее.

Уточним: 21 октября инспекторы побывали на ул. Елизаровых, Карташова, Кузнецова, Студенческой, Больничной (с. Тимирязевское), в пер. Нахимова, Базарном и не только. Они осматривали состояние раскопок, следили за тем, как восстанавливается благоустройство после проведения земляных работ.

Так, на ул. Больничной в селе Тимирязевском на месте земляных работ выставлены ограждения, до конца недели рабочие должны восстановить там нарушенное благоустройство. На ул. Елизаровых, 49 вскоре приступят к асфальтированию на месте раскопки. На ул. Карташова в двух местах неподалеку от школы №51 тротуары после раскопок привели в порядок, однако необходимо восстановить секции ограждения.

Добавим, что в обязанности санитарной милиции входит контроль за состоянием фасадов и крыш, остановок, контейнерных площадок, раскопок. Они же следят за своевременной уборкой объявлений в неустановленных местах, обследуют аварийные деревья, обрабатывают обращения граждан.